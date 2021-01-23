İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 31.89'a ulaştı.

Türkiye, özellikle ise büyükşehirler, kuraklık gerçeğiyle karşı karşıya...

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.

Önce yağmur, ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

14 GÜNDE DOLULUK YÜZDE 12.73 ARTTI

Karların da erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları dün yüzde 31.39, bugün ise yüzde 31.89 olarak ölçüldü.

Barajlarda 14 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.73 olarak kayıtlara geçti.

SAZLIDERE BARAJI YENİDEN SUYLA DOLDU

Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı su havzası yağışlardan olumlu yönde etkilendi.

Daha önce kuruyan ve araçların rahatlıkla hareket edebildiği alanlar tekrar suyla dolmaya başladı. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 12.64'e kadar yükseldi. Bölgedeki durum havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 12,73 yükseldi VİDEO

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 32.55

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.38

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.64

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.45

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.87

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.57

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.40

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.48

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 50.32

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 54.45

































