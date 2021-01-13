İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yağışlarla artıyor

İstanbul'da yağmurun uzun süre yağmaması kuraklık getirirken, son 5 gündür süren yağışlar barajlardaki kuraklık sorununa çare olmaya başladı.

Ülke genelinde sıcaklıklar 2020 yılında mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Beklentinin oldukça altında kalan yağışlar nedeniyle de barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düştü.

Ülkenin bütün barajları kuraklık sinyalleri verirken; İstanbul, yaklaşık yüzde 19.16 oranındaki baraj doluluğuyla 2011 yılından bu yana en kötü tabloyu yaşıyor.

YAĞIŞLARLA BARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı.

Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.

Meteoroloji tarafından yağışların ocak ayı boyunca süreceğini ifade edilirken cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.

SON 5 GÜNLÜK ARTIŞ ŞU ŞEKİLDE;

9 Ocak : 19.16

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

13 Ocak : 24.66