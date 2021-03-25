İstanbul barajlarındaki su miktarı yüzde 70 seviyelerine geldi

Kente su sağlayan barajların su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla yüzde 69.83'e yükseldi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti.

Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti.

SU SEVİYESİ YÜZDE 69,83'E ÇIKTI

Bugün itibariyle megakentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,83 oldu. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86,57, Darlık 82,36, Elmalı 79,39, Büyükçekmece ise 69,59 oldu.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi