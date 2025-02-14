Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık metropoller için önemli bir sorun haline gelirken, su kaynaklarının durumu ise her geçen gün daha kritik bir hal alıyor

Ancak, İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlara yaradı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), İstanbul barajlarının doluluk verilerini açıkladı.

SON 1 HAFTADA ARTIŞ

İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu.

ELMALI BARAJI'NDA YÜZDE 100 DOLULUK ORANI

Verilere göre, Elmalı yüzde 100 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 46,94 olarak kayıtlara geçti.

Doluluk oranı yükselen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde ise suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

-Ömerli yüzde 66.12

-Darlık yüzde 56,61

-Elmalı yüzde 100

-Terkos yüzde 60,59

-Alibey yüzde 46,94

-Büyükçekmece yüzde 55,87

-Sazlıdere yüzde 46,91

-Istrancalar yüzde 45,18

-Kazandere yüzde 76,48

-Papuçdere yüzde 53,95