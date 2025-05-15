İstanbul barış müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi

AA

İstanbul, tarihi bir barış sürecine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış görüşmeleri kapsamında, bugün İstanbul'da bir araya geliyor.

YERLİ YABANCI BASIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen barış müzakereleri ile tüm dünya gözünü İstanbul'a çevirmiş durumda.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek İstanbul Barış Müzakereleri, dünya genelinden çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun yoğun ilgisiyle karşılandı.

"UMARIM YENİ BİR SAYFA AÇMAMIZI SAĞLAR"

Antalya' düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise barış müzakerelerinin başarılı olmasını ümit ettiğini belirterek, "Eğer bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı."

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta ateşkesin ve barışın sağlanması için önce Belarus'ta, ardından Türkiye'de 29 Mart 2022'de Rus ve Ukraynalı heyetler müzakereler yaptı.

İstanbul'daki bu müzakerelerde, taraflar bir anlaşma taslağı metni üzerinde mutabakata ulaşsa da bir sonuç alınamadı ve çatışmalar devam etti.

Bugün ise Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.

RUSYA, 2022'DEKİ İSTANBUL MÜZAKERELERİNİ TEMEL ALMAK İSTİYOR

Rus heyeti, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde İstanbul'da 2022'de yapılan bu müzakerelerden çıkan metnin prensip olarak temel alınmasını istiyor.

Çatışmaların dondurulmasını değil, nihai olarak sonlanması niyetini vurgulayan Moskova, ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un idari sınırlarından Ukrayna askerlerinin çekilmesini şart koşuyor.

MOSKOVA 'TARAFSIZ VE BAĞLANTISIZ BİR UKRAYNA İSTİYOR"

'Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın toprakları olarak tanınması' Moskova'nın en temel şartları arasında bulunuyor.

UKRAYNA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİK GARANTİLERİNİ ŞART KOŞUYOR

Kiev, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra güvenlik garantileri taleplerini ön planda tutuyor.

Güvenlik garantileri çerçevesinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ya da NATO koruması altına alınmayı bekleyen Kiev, Avrupa'dan da bir barış gücünün ülkesine yerleştirilmesini istiyor.