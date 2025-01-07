İstanbul Barosu Başkanı hakkındaki terör örgütü propagandası soruşturmasında son durum

AA

İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Son yaşanan gelişmede Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Kaboğlu ve beraberindekiler, ifade işlemleri için savcılık katına çıktı.

Bu arada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Sağkan, İstanbul Barosu'nun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu belirterek, söz konusu soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapıldığını savundu.

"İSTANBUL BAROSU VE YÖNETİM KURULU KAMUOYUNUN ÖNÜNE ATILMAK İSTENDİ"

Soruşturma sürecinin ilk andan itibaren Anayasa'ya ve mevzuata aykırı yürütüldüğünü ileri süren Sağkan, şu ifadeleri kullandı:

Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi.

Sağkan, Adalet Bakanlığı'nın iç genelgesindeki beyan isteme prosedürünün işletilmeden Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendiklerini anlatarak, savcılığa ifade vermek için gelmediklerini, savcılara avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini aktaracaklarını ve eksiklikleri ortaya koyacaklarını anlattı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: