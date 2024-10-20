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Haber Merkezi

İstanbul Barosu'nda seçim telaşı...

2024-2026 dönemi Baro Başkanı seçimleri için avukatlar, bu sabah saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Seçimli 126. Genel Kurul Toplantısı ise Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda dün gerçekleşti.

Genel Kurul, 64 bin 72 üyenin yüzde 10'unu oluşturan 6 bin 343 üyenin katılmasıyla açıldı.

Avukat Bahri Bayram Belen başkanlığında 4 kişilik "Divan Kurulu" seçildi.

İSTİKLAL MARŞI GERGİNLİĞİ

Genel Kurul Toplantısı devam ettiği sırada salonda bulunan bazı avukatlar, açılışta İstiklal Marşı'nın okutulmadığını söyledi ve Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'e tepki gösterdi.

OYLAMA YAPILDI

İtirazın ardından salonda gerginlik yaşanırken Belen, İstiklal Marşı'nın yeniden okunup okunmamasını oylamaya sundu. Kurul üyelerinin çoğunlukla "evet" oyu vermesinin ardından İstiklal Marşı yeniden okundu.