İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Epözdemir’in 2015 yılında "Diren Cizre" adlı bir WhatsApp grubuna katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve örgüte ait bez parçasıyla çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğu iddia edildi. Bu tespitler doğrultusunda, hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

"FİRARİ TERÖRİSTLERİ ÖVME" SUÇLAMASI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada 'firari PKK üyelerinin övüldüğü' iddiasıyla resen bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri 7 Ocak’ta savcılıkta ifadeye çağrılmıştı.