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    İstanbul Barosu’na kayıtlı iki avukat saçlarını kesti

    İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının ilk gününde iki kadın avukat, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek verdi.
    • 22.10.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 17:56
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    İstanbul Barosu’na kayıtlı iki avukat saçlarını kesti

    İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

    İki gün sürecek olan genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarışıyor.

    İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanı seçimi yapıldı.

    Son kez açılış konuşması yaptı

    Bir yıl içinde hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu.

    İki dönem üst üste başkan seçilen ve bu genel kurulda aday olmayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, son kez açılış konuşması yaptığını belirterek, vefat eden avukatların mesleğe olan katkılarının yaşatılacağını ifade etti.

    Eleştiriler sonrası gergin anlar

    Genel kurulda aday olan avukat gruplarının temsilcileri tek tek kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

    Konuşmalarda hukukun üstünlüğünün korunması ve adil yargılama koşullarının sağlanması için mücadele verilmesi gerektiği vurgulandı.

    Grup temsilcilerinin birbirleri hakkındaki eleştirileri de salonda zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

    İstanbul Barosu’na kayıtlı iki avukat saçlarını kesti VİDEO

    İki avukat saçını kesti

    Kürsüde konuşma yapan temsilcilerden iki kadın avukat, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla saçlarını kesti.

    Burada konuşan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu sözcüsü avukat Selin Nakipoğlu, “İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Emini için bunu yapmak zorundayım. Mahsa Emini için dünyadaki kadınlarla dayanışma için.” dedi.

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