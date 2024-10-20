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İHA

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi başladı.

Bu kapsamda da sabah saatlerinde kurulan sandıklar, oy verme işlemi için hazır hale getirildi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

64 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu. Seçim işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek.