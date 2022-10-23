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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belirlendi
İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı olarak seçildi.
- Haber Merkezi
- 23.10.2022 - 18:44
- Güncelleme : 23.10.2022 - 18:58
İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı olarak seçildi.
Ayrıntılar gelecek...