Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.637
-0.20%
BTXN Coin
9.73
-2.40%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belirlendi

    İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı olarak seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belirlendi

    İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı olarak seçildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    İstanbul Barosu nun yeni başkanı belirlendi #1


    Mikrofon taraftarda: Süper Lig'de yabancı hakem ister misiniz?
    Futbol

    Mikrofon taraftarda: Süper Lig'de yabancı hakem ister misiniz?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Beşiktaş'ta Sırp modelin oyunu polisler tarafında kısa sürede çözüldü
    3. Sayfa

    Beşiktaş'ta Sırp modelin oyunu polisler tarafında kısa sürede çözüldü

    Görüş Bildir