Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde çöp sorunu bitmek bilmiyor.

Daha önce Maltepe ve Kartal'da oluşan çöp dağlarına bu kez bir yenisi daha eklendi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ardından Beşiktaş'ta pek bir değişiklik olmadı.

Beşiktaş'ın sokaklarında oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Beşiktaş'ta belediye, çalışanların maaşlarını ödeyemiyor. Bu nedenle, caddelerde oluşan çöp dağlarına da her gün bir yenisi ekleniyor.

Sosyal medya üzerinden çektikleri çöp dağlarını paylaşan Beşiktaşlı sakinleri, durumun ne zaman düzeleceğini sordu.

Beşiktaş'ta oluşan çöp dağları, özellikle çarşı içerisinde kötü kokuya da neden olmaya başladı.

"SOKAKLAR PİSLİK İÇİNDE"

Sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın fotoğrafını paylaşan vatandaşlar, "Çöpler toplanmıyor" "İşçiler grevde, sokaklar pislik içinde" "Bu durum ne zaman düzelecek" "Bir çözümünüz var" diyerek isyan etti.