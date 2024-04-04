İstanbul Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangına ilişkin sahne platform firması yetkilisi karı-kocanın da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11'e çıktı.

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İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., muhasebeci Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı süresi istenirken Ercan E. ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)