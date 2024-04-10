İstanbul Beşiktaş'taki yangın faciasında hasar gören binaya giriş izni verildi

DHA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi.
Apartman sakinleri evlerine döndü
Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardında dairelerine giriş yapabildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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