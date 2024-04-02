İstanbul Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz AK Parti İstanbul Beykoz'daki seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kıyasıya rekabetin yaşandığı ilçelerden birisi İstanbul'un Beykoz ilçesi oldu.

İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oyla seçimi kazanırken, AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oyla ilçede sandıktan ikinci parti olarak çıktı.

Beykoz'daki yerel seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti'nin İstanbul Beykoz'daki yerel seçim sonuçlarına itirazda bulunduğu bildirildi.

CHP adayı Alaattin Köseler, 68 bin 453 oy alırken, AK Parti adayı Murat Aydın 77 bin 20 oy aldı.

Beykoz ilçesinde bulunan toplam 186 bin 911 seçmenden 154 bin 403'ü oy kullandı ve oyların 149 bin 236'sı geçerli sayıldı.

İlçede seçime katılım oranı 82,61 oldu.