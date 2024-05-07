İstanbul Beyoğlu'nda metrobüsteki arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi

AA & Ensonhaber
İstanbul'da ulaşım sıkıntıları büyüyerek devam ediyor.
Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Beyoğlu ilçesindeki Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Yolcular tahliye edildi
Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi.
Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu.
Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış