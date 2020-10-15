İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi İstanbul Bilişim’in konkordato talebini reddetti. Şirketin iflasına karar verildi.

İstanbul Bilişim'in konkordato talebiyle açtığı dava reddedildi.

Mahkeme, İstanbul Bilişim (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.nin iflasına karar verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde duruşmaya, davacı İstanbul Bilişim avukatları ile aralarında Tüketici Başvuru Merkezi’nin de bulunduğu alacaklılar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme, geçici komiser heyetinin nihai raporunu sunduğunu belirtti. Davacı İstanbul Bilişim avukatları, "Müvekkil ile dava dışı İngiliz menşeli firmayla satış konusunda anlaşıldı. Hisse devri sözleşmesi dosyaya sunuldu. Mayıs ayı itibariyle müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını belirttiler. Müvekkilime teminat mektubu vereceklerini söylediler. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunuldu, beyanda bulunamadık. Marka ve şirket değeri çok düşük belirlenmiştir. Bu nedenle itirazlarımız olacak. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

İstanbul Bilişim avukatları, bazı alıcı firma yetkililerin de dinlenmesini talep etti. Bazı alıcı firmaların avukatları da söz alarak konkordato teklifini kabul ettiklerini belirterek, kesin mühlet verilmesini talep ettiler.

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ KONKORDATO TEKLİFİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Tüketici Başvuru Merkezi avukatı da konkordato teklifini kabul etmediklerini belirtti. Duruşma salonunda bulunan diğer alacaklılar ise konkordato teklifinin reddini talep ettiler.

KONKORDATO TALEBİNE RET

Mahkeme, davacı İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi) konkordato talebinin ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, İstanbul Bilişim’in iflasına da hükmetti. Davacının istinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Türkiye tüketici hukuku için çok önemli karar verildi. İstanbul Bilişim firması on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vaat ettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen çok sayıda şikayetten ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk. Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Bu süreçten sonra avukatlarımız gerek üyelerimize gerek üye olmayan mağdurlara her türlü hukuki desteği verecek, yol gösterici olacaklardır. Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum" diye konuştu.

"TÜKETİCİLERİN GÖZÜ AYDIN"

Avukat Yasemin Bal ise, "Bu celse de, İstanbul Bilişim’in aleyhine iflas kararı verildi. Bu karar gerçekten borcunu ödemek isteyip de alacaklarını tahsil edemediği için ödeyemeyen samimi, dürüst ve namuslu tüccarlar için öngörülmüş bir müessesidir. Ancak İstanbul Bilişim’in iyi niyetle değil alacaklıları zarara uğratmak kastıyla var olup olmadığı belli olmayan Hindistan’da olan bir adamın ödeyeceği 10 milyon dolarlık banka teminatı mektubu adı altındaki yazıyla elde etmeye çalıştığı bir yol olarak gündeme gelmiştir. Mahkeme de İstanbul Bilişim’in mahkemeye sunduğu evrakların namuslu ve iyi, borcunu ödemek isteyen tüccarlar için öngörülmüş konkordato müessesinden yararlanmamasını ve iflas etmesini temin etmiştir. Önemli bir karardır ve bütün tüketicilerin gözü aydın" dedi.

Mağdur olan müşterilerin alacaklarını tahsil etmeleri için iflas masasına kayıt olmasını gerektiğini belirten avukat Aybars Karakırık da "İflasla beraber şirketin haczi mümkündür. Şirketin mal ve varlıkları iflas masası adı altında bir araya toplanacaktır. Bundan sonra şirketten alacakları olanlar icra takibi yapmalılar. Bunun yanı sıra iflas masasına kayıt olmalılar. İflas sürecinde alacaklarını almaya gayret göstermeliler" ifadelerini kullandı.

MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI

Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı.

Şirket sahipleri bu kez 'istanbulbilisim.net' isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.