Euro
14.6236
-3.54%
Dolar
12.8023
-4.72%
Altın
735.42
-4.84%
Borsa
1.937
0%
Bitcoin
656.222
-19.67%
BTXN Coin
39.00
-0.53%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

    Ayçiçek yağı yüklü tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

    İstanbul Boğazı'nda Anadolu Kavağı önlerinde bir gemide arıza meydana geldi.

    İskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle, tedbir alındı.

    Müdahale gerçekleştirilebilmesi adına İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu harekete geçti.

    TRAFİK ASKIDA

    Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

    İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir