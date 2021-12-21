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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Ayçiçek yağı yüklü tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 13:39
- Güncelleme : 21.12.2021 - 13:45
İstanbul Boğazı'nda Anadolu Kavağı önlerinde bir gemide arıza meydana geldi.
İskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle, tedbir alındı.
Müdahale gerçekleştirilebilmesi adına İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu harekete geçti.
TRAFİK ASKIDA
Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.