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    İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

    Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:37
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    İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    GEMİ TRAFİĞİNE LODOS ENGELİ

    Açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

    İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı #1

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