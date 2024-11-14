İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

DHA
İstanbul Boğazı'nda geçiş planlaması yapıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
GEÇİŞİN ARDINDAN NORMALE DÖNECEK
Bahsi geçen Transocean Barents isimli geminin geçişinin ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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