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    İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nın saat 18.30 itibariyle gemi trafiğine açılacağını duyurdu.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 18:10
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    İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak

    İstanbul’da dün ve bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğiyle ilgili açıklama yapıldı.

    18.30'DA GÜNEY-KUZEY YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK

    Açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak #1

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