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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nın saat 18.30 itibariyle gemi trafiğine açılacağını duyurdu.
- İHA
- 30.11.2021 - 18:10
İstanbul’da dün ve bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğiyle ilgili açıklama yapıldı.
18.30'DA GÜNEY-KUZEY YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK
Açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır” ifadelerine yer verildi.