İstanbul Boğazı'nda yaşanan arıza son buldu..
Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalandı.
Arıza sonucu Boğaz kısa geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışmaları başlattı.
3 römorkör arızalanan tankere müdahale etti.
Boğaz gemi trafiğine yeniden açıldı
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu tankerdeki arıza giderilirken, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 20.00’de güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Peria isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-7 ve Kurtarma-17 römorkörlerimiz refakatinde Küçükçekmece demir sahasına emniyetle demirletildi." denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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