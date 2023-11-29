İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açılacak Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 16.00'da güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul geceden beri yoğun bir rüzgarın etkisinde...

Yoğun rüzgardan dolayı ise İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dün akşam saatlerinde askıya alınan gemi trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Gemi trafiği açılacak

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 16.00'da güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.