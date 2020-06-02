İstanbul Boğazı, maske ve eldivenlerle doldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanımı önerilen maske ve eldivenler, deniz trafiğinin olmadığı günlerde İstanbul Boğazı'na atıldı.

3 yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yaparak incelemeler yapan ve o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, koronavirüs ile mücadele günlerinde de İstanbul Boğazı’nda işine devam etti.

Boğazın derinliklerine inen Şahintürk, dikkat çeken birkaç görüntü kaydetti.

Koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan maske ve eldivenler, İstanbul Boğazı'na atıldı.

SU KİRLİLİĞİNDE DEĞİŞİM OLMADI

Galata Kulesi’nden Ortaköy Cami’ne Kız Kulesi’ne kadar kentin birçok noktasında dalan Şahintürk, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasaklarında İstanbul Boğazı'ndaki su kirliliğinde bir değişim olmadığını aktaran Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöplerle gündemi deniz altından takip edebildiklerini söyledi.

"GÜNDEMİ DENİZİN ALTINDA TAKİP EDİYORUZ"

Şahintürk, “İnsanlar kullandığı maskeleri, eldivenleri, pet şişeleri yerlere attığı için bu çöpler denizi de kirletti. Gündemi bir nevi denizin altında takip edebiliyoruz. Maske ve eldivenleri suyun altında görmek çok üzücü. Küresel anlamda zaten deniz kirliliğinin sebebi atık sulardır. Atık sularda hala denize akmaya devam ettiği için suyun kirlilik oranında bu süreçte bir değişim yok. Tüm dalışlarda bunu çok rahat anlayabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR"

Bilinçli olunması gerektiğini dile getiren Şahintürk, “Yunusların şu an sık görülme sebebi de deniz trafiğinin olmayışıdır. Yunuslar boğazda her zaman var. Şimdi deniz trafiği olmadığı için daha rahat yüzeye çıkabiliyorlar. Deniz popülasyonunu etkileyen asıl sorun ticari avcılıktaki küçük balıkların avlanmasıdır. Çünkü küçük balıklar henüz yumurtlama imkanı bulamadan avlanıyor. Bu nedenle zamanla nesli azalıyor. İnsanların koronavirüs nedeniyle dışarıda olmayışı illaki bir etki yapıyor. Yalnızca asıl büyük sorun, su kirliliğinin hala devam etmesidir. Buna çözüm olarak da insanların bilinçli olması gerekiyor. Deniz kirliliğinin en etkin sebeplerinden ikincisi de atık çöplerdir.” ifadelerini kullandı.