İstanbul Boğazı, sağanağın ardından renk değiştirdi

Megakentte etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla deniz kahverengiye dönüştü. Boğaz suları, havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), 22 şehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Uyarılar sonucu, beklenen sağanak yağış yurdun büyük bir kısmında etkili oldu.

Yağıştan etkilenen en çok etkilenen kentlerden biri de İstanbul oldu.

Vatndaşlar mağdur oldu

Bir yandan gök gürültüleri duyulurken, bazı ilçeler adeta su baskınına uğradı. Yollar adeta göle dönerken, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti



Öte yandan Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı.

Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu.

Kahverengiye dönüşen İstanbul Boğazı suları havadan da görüntülendi.



