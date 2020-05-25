İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.

İstanbul'da etkili olan rüzgâr ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ, ORTAYA MÜTHİŞ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, renk değişiminin nedenlerini anlattı.

Deniz renginin değişimine birçok faktörün etkili olabileceğini belirten Toros, bugünlerde yaşanan renk değişiminin poyrazdan kaynaklandığını söyledi.

"HAVA YÖN DEĞİŞTİRECEĞİ İÇİN DEĞİŞECEKTİR"

Deniz renginin değişiminin hava hareketlerine bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Birkaç gün içinde hava yön değiştireceği için değişecektir. Yani her zamanki doğal rengini, boğazdaki mavi rengini alacaktır" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL BİR DÖNGÜDÜR, HERHANGİ BİR FAYDASI VEYA ZARARI YOKTUR"

Denize bakılan konumun da önemli olduğunu belirten Toros, "Suya baktığınız yerdeki konum da son derece önemlidir. Çünkü etraftaki bitki örtüsü, mekan tasarımı da deniz yüzeyindeki ışığın yansımasında, bize gözükmesinde farklılık arz ettirebilir. Onun için bakılan nokta da çok önemli. Bu su içindeki doğal döngünün bir sürecidir. Bu gayet doğal. Her zaman oluşan, oluşmaya devam eden mikroorganizmaların yer değiştirmesiyle oluşabilecek doğal bir döngüdür. Herhangi bir faydası veya zararı meteorolojik açıdan yok." dedi.