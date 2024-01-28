İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi gemi kurtarıldı ve Boğaz trafiği normale döndü.

DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi makine arızası yapmış ve İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.

SNP PAZAR isimli kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.

Geçici olarak askıya alınan Boğaz trafiği normale döndü.

Kurtarma operasyonu başarı ile tamamlandı

SNP PAZAR isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi, makine arızasının giderilememesi nedeniyle İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinesinde; Kurtarma-7, Mehmetçik Römorkörleri ve Kılavuz Kaptanın katıldığı kurtarma operasyonu ile Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi.

Trafik normale döndü

İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği ise normale döndü.

"Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

SNP PAZAR isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma-7 Römorkörümüz yedeğinde, Kılavuz Kaptanımız ve Mehmetçik Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)