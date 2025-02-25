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DHA

İstanbul Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı.

Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. O sırada Spider Man kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.

GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı.

Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görüldü

KAHRAMANLAR DENİZE ATLADI

Skuterle Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atladı.

Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başladı.