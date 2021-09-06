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    İstanbul Boğazı'nda deniz mayını bulundu

    İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi.
    • AA
    • 06.09.2021 - 22:46
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    İstanbul Boğazı'nda deniz mayını bulundu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞIMI

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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    İstanbul Boğazı nda deniz mayını bulundu #3

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