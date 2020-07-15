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    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi

    15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler ve gaziler anısına, İstanbul Boğazı'nda drone gösterisi yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.07.2020 - 23:31
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    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi

    FETÖ'nün 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin, milletin ve milletine bağlı asker ve polisin göğsünü siper ederek durdurmasının 4. yılı, çeşitli etkinliklerle anıldı.

    Bunlardan biri de İstanbul Boğazı'nda drone'larla yapılan gösteriydi.

    KULELİ ASKERİ LİSESİ ÜZERİNDE YAPILDI

    İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı.

    Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #1

    200 DRONE İLE YAPILDI

    Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü.

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #2

    TÜRKİYE HARİTASI VE TÜRK BAYRAĞI ÇİZİLDİ

    Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı.

    Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #3

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #4

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #5

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #6

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #7

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #8

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #9

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #10

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #11

    İstanbul Boğazı'nda drone'larla 15 Temmuz gösterisi #12

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