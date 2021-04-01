İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin, sahilde bulunan yalıya doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi.

YALILARA ÇARPACAKTI

Gemi, sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi VİDEO

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.

Daha önce birçok kez yaşanan kazalara bir yenisinin daha eklenmesi son anda engellenirken, geçmişte yaşanan facialar hafızalarda yerini koruyor..

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAŞANAN KAZALAR

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14 Aralık 1960 tarihinde benzin yüklü Yugoslav tankeri Zoranic ile Yunan tankeri World Harmony çarpışması sonucu 20 can kaybı yaşandı.

RUS GEMİLERİ ÇARPIŞTI

1 Mart 1966 tarihinde, Rus bayraklı Kransky ve Lutsk tankerleri İstanbul Boğazı'nda çarpıştı.

43 KİŞİ ÖLDÜ, PETROL SUYA KARIŞTI

21 Nisan 1979 tarihinde Romanya bayraklı tanker Independenta ve Yunan bayraklı kuru yük gemisi Evriyali çarpıştı. 43 mürettebat hayatını kaybetti. 75 bin ton ham petrol denize dökülerek çevre felaketine neden oldu. Boğaz'da yangın 27 gün sürdü. Denize akan ham petrol, aylarca bir tabaka olarak Boğaz'da yüzdü. O dönemde deniz dibinde yaşayan canlıların ölüm oranının yüzde 96 olduğu tahmin edilmişti. İstanbul halkı uzun süre balık yiyememişti.

21 BİN KOYUN TELEF OLDU

14 Kasım 1991 tarihinde Lübnan bayraklı Rabinion ve Filipinler bayraklı Madonna Lily gemilerinin çarpışmasında 21 bin koyun telef oldu.

GEMİLER ÇARPIŞTI

14 Mart 1992 tarihinde Nassia tankeri ile M/V Shipbroker gemisi çarpıştı.

İSKELEYE ÇARPTI

6 Ekim 2002 tarihinde Malta bayraklı Gotia gemisi, Emirgan iskelesine çarptı.

4 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

17 Ağustos 2016 tarihinde Karadeniz’den gelen kuru yük gemisinin, sahil güvenlik botu ile Sarayburnu açıklarında çarpışması sonucu 4 mürettebat hayatını kaybetti.

TARİHİ YALIYA ÇARPTI

7 Nisan 2018 tarihinde 225 m uzunluğundaki dökme yük gemisi, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarparak 206 milyon liralık maddi kayba neden oldu.

KARAYA OTURDU

27 Aralık 2019 tarihinde, Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.