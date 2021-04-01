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    İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

    İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

    İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin, sahilde bulunan yalıya doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:43
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    Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi.

    YALILARA ÇARPACAKTI

    Gemi, sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi VİDEO

    Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #1

    Daha önce birçok kez yaşanan kazalara bir yenisinin daha eklenmesi son anda engellenirken, geçmişte yaşanan facialar hafızalarda yerini koruyor..

    İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAŞANAN KAZALAR

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #2

    20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    14 Aralık 1960 tarihinde benzin yüklü Yugoslav tankeri Zoranic ile Yunan tankeri World Harmony çarpışması sonucu 20 can kaybı yaşandı.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #3

    RUS GEMİLERİ ÇARPIŞTI

    1 Mart 1966 tarihinde, Rus bayraklı Kransky ve Lutsk tankerleri İstanbul Boğazı'nda çarpıştı.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #4

    43 KİŞİ ÖLDÜ, PETROL SUYA KARIŞTI

    21 Nisan 1979 tarihinde Romanya bayraklı tanker Independenta ve Yunan bayraklı kuru yük gemisi Evriyali çarpıştı. 43 mürettebat hayatını kaybetti. 75 bin  ton ham petrol denize dökülerek çevre felaketine neden oldu. Boğaz'da yangın 27 gün sürdü. Denize akan ham petrol, aylarca bir tabaka olarak Boğaz'da yüzdü. O dönemde deniz dibinde yaşayan canlıların ölüm oranının yüzde 96 olduğu tahmin edilmişti. İstanbul halkı uzun süre balık yiyememişti.

    gemi

    21 BİN KOYUN TELEF OLDU

    14 Kasım 1991 tarihinde Lübnan bayraklı Rabinion ve Filipinler bayraklı Madonna Lily gemilerinin çarpışmasında 21 bin koyun telef oldu.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #6

    GEMİLER ÇARPIŞTI

    14 Mart 1992 tarihinde Nassia tankeri ile M/V Shipbroker gemisi çarpıştı.

    kaza

    İSKELEYE ÇARPTI

    6 Ekim 2002 tarihinde Malta bayraklı Gotia gemisi, Emirgan iskelesine çarptı.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #8

    4 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

    17 Ağustos 2016 tarihinde Karadeniz’den gelen kuru yük gemisinin, sahil güvenlik botu ile Sarayburnu açıklarında çarpışması sonucu 4 mürettebat hayatını kaybetti.

    İstanbul Boğazı nda facianın eşiğinden dönüldü #9

    TARİHİ YALIYA ÇARPTI

    7 Nisan 2018 tarihinde 225 m uzunluğundaki dökme yük gemisi, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarparak 206 milyon liralık maddi kayba neden oldu.

    gemi

    KARAYA OTURDU

    27 Aralık 2019 tarihinde, Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

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