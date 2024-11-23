İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü