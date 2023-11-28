İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla, olumsuz hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." denildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alınması, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Valilikten de açıklama geldi

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle gemi trafiği saat 17.50 itibarıyla çift yönlü askıya alınmıştır. Seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla, olumsuz hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.