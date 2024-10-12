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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.