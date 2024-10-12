İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Haber Merkezi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"KURTARMA-5 RÖMORKÖRÜMÜZ GÖREVLENDİRİLDİ"
İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
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