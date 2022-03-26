İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı: SAS timleri olay yerinde

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri balıkçılar tarafından Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alınan mayınla birlikte boğaz girişinde arama çalışmaları başlatılmıştı.

İKİNCİ MAYIN İHBARI

Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek vermişti. Gün içinde Sarıyer açıklarında tespit edilen ve etkisiz hale getirilen mayının ardından ikinci bir mayın ihbarı daha geldi.

İlk mayının bulunduğu yere çok yakın bir noktada bulunduğu ve ticari bir gemi tarafından ihbarın yapıldığı öğrenildi.

SAS komandolarının olay yerine gittiği ve mayını Riva'daki Elmasburnu'na götürüp imha edilmesi bekleniyor.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Öte yandan İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.