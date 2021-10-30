Vaniköy açıklarında sürüklenmeye başlayan ve kıyıya yakın mesafede durabilen 102 metrelik kargo gemisi, bölgede panik yarattı.

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında, 'MEDKON MRA' isimli kargo gemisi sürüklendi.

Makine arızası yaşadığı tespit edilen gemi, kıyıya metreler kala durdu.

KURTARMA EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." denildi.

İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi VİDEO