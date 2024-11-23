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İHA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası kent genelinden olumsuz durumların yaşandığına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yaşanan son dakika gelişmesinde ise, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli kuru yük gemisinin Beykoz açıklarında akıntıya kapıldığı bildirildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Akıntıya kapılan gemi, kıyıya doğru sürüklendi.

Yüreklerin ağızlara geldiği olayda gemi, kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı.

Facianın eşiğinden dönülen o anlar anbean kayda alındı.