İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan deniz trafiği tekrar ulaşıma açıldı.

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli gemi makine arızası yaptı.

Germinin mürettebatı hemen kıyı görevlileriyle iletişime geçti.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Olaya müdahale eden görevliler İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini, çift yönlü askıya aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE NIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Geminin kurtarılmasının ardından trafik tekrar ulaşuma açıldı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası alarmı VİDEO