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    İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti

    İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamur, boğaza karıştı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 16:11
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    İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

    Yağış sonrası Küçüksu Kasrı önlerinde boğazın mavi suları, çamur rengine döndü.

    SUYUN RENGİ KAHVERENGİ OLDU

    Küçüksu ve Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucunda mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

    İstanbul Boğazı nda suyun rengi değişti #1

    İstanbul Boğazı nda suyun rengi değişti #2

    İstanbul Boğazı nda suyun rengi değişti #3

    İstanbul Boğazı nda suyun rengi değişti #4

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