İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi.

KIYIYA 300 METRE KALA DURDU

RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu.

Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri sürüklendi

"OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADAN MÜDAHALE EDİLDİ"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.