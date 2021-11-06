İstanbul Boğazı'nda vapur ile motor çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

İstanbul Boğazı'nda vapur ile motor çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Etkili olan yoğun sis nedeniyle iki deniz aracı facianın eşiğinden döndü.

İstanbullular güne sisli havayla uyandı.

Sis örtüsüyle kaplanan şehirde kara yolu trafiğinde sürücüler güçlükle ilerlerken, deniz ulaşımında da olası facia son anda önlendi.

DENİZDE KAZA SON ANDA ÖNLENDİ

Yoğun sis nedeniyle yolcu vapuru ile motor çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gemiden yükselen korna sesi duyuldu.

İki deniz aracının, ilerledikleri sırada birbirine çarpmaktan son anda kurtulduğu görülürken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda vapur ile motor çarpışmaktan kıl payı kurtuldu ViDEO

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." açıklamasını yaptı.