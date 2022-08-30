Boğazda av sezonu başlamadan denize ağ atan tekne, sahil kenarında balık tutanlar arasında tepkiye neden oldu. Teknedekilerin bilgi dahilinde bu işlemi yağtığı öğernildi.

İstanbul'daki Beykoz Burunbahçe açıklarında sabah saatlerinde bir tekne denize ağ attı.

Sahil kenarında oltayla balık tutan ve yüzenler ise av sezonu başlamadan ağ atan tekneye, tepki gösterdi.

Durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri teknede evrak kontrolü yaptı.

İzin alınmış

Teknenin, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkların durumunu kontrol etmek için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin izni ve kontrolüyle ağ attığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri deniz kenarında tepki gösterenlere durumu anlatmak için kenara yaklaştı. Ekipler, vatandaşlara bilgi verdikten sonra kıyıdan ayrıldı.

İstanbul Boğazı'nda yasak bitmeden başalayan tekneyle ava tepki kamerada

"Islık çalarak tepkimizi gösterdik"

DHA'nın haberine göre; balık tutan Ümit Atalay, "Biz gece saat 04.00 sıralarında buraya geldik. Geldiğimizde tekne burada geziyordu. Biz balık tutmaya başladık. Saat 07.00- 08.00 civarlarında burayı taradıktan sonra herhalde balıkları gördü, ağları germeye başladılar. Ağı serdikten sonra tabi bizim olta balıkçılığı bitiyor haliyle. Arkadaşlar Sahil Güvenliği aradılar.

Ekipler gelince teknedekiler 'bu tekne izinli' falan diye şeyler söylemişler. Biz buradan ıslık çalarak tepkimizi gösterdik. Teknedekiler gırgırı durdurdular. Sahil Güvenlik ekipleri buraya geldi. Ekipler bize açıklama yaptılar. Tarım Müdürlüğünden izinli olduklarını söylediler. Deneme yapıyorlarmış, biz yine tepkimizi gösterdik. Uyarılardan sonra ağları toplayıp buradan ayrıldılar." dedi.













