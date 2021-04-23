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    İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

    4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:25
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    İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

    Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    APARTMAN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

    Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı.

    Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte Boğaz geçişini tamamlayan platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

    İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

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