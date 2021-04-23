4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

APARTMAN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı.

Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte Boğaz geçişini tamamlayan platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti