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- İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti
İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi, sabah saatlerinden İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
- İHA
- 02.05.2021 - 09:09
- Güncelleme : 02.05.2021 - 09:54
Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40’ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçti.
Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu da gemiye eşlik etti.
EGE DENİZİ'NE İLERLİYOR
Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.
İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti ViDEO