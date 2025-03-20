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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partililer, Fatih Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplandı.

SESSİZLİK HAKİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yapmıştı.

Sabah saatlerinden itibaren belediye önünde sessizlik hakim.

MANSUR YAVAŞ İBB BİNASINA GEÇECEK

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini ziyaret ettikten sonra İBB binasına geçmesi öngörülüyor.

Ayrıca DEM Parti heyetinin de Saraçhane'ye gitmesi bekleniyor.