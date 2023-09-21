İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam yapmadı! Belediye-İş Sendikası greve gidiyor İSTON ve İSBAK çalışanlarının zam talebine kayıtsız kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik grev kararı alındı. Belediye-İş Sendikası, Saraçhane'de 11.00'de toplanarak basın açıklaması yapacak.

ensonhaber.com

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kriz bitmiyor.

Hizmet yetersizliği ile konuşulan İBB'nin bir diğer gündemi ise bağlı olduğu kurumlardaki grevler...

İBB'ye bağlı kurumlar, yeterli zam alamadıkları için hakkını aramaya devam ediyor.

İşçiler zam alamadı

Bu kez mağdur olan kesim ise İSTON ve İSBAK çalışanları.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON ve İSBAK çalışanlarına zam yapmayınca yetkili Belediye-İş Sendikası grev kararı aldı.

Saraçhane'de grev kararı

Sendika ve işçiler, bugün Saraçhane’de basın açıklaması yaparak greve başlayacaklar.

Belediye-İş Sendikası, grev kararını basına ve kamuoyuna şu ifadelerle duyurdu;

Belediye-İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden İSBAK A.Ş. ve İSTON A.Ş. işyerlerinde örgütlü ve yetkili sendikayız.



Üyelerimiz yaklaşık 20-25 yıldır kadrolu ve sendikalı olarak çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK A.Ş. ile İSTON A.Ş. emekçileridir.

"Parasal konularda anlaşmaya varılamamıştır"

2020 yılından bugüne kadar toplu iş sözleşmesi yapılamayan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İSTON A.Ş. ve İSBAK A.Ş.’de uzun süren mahkeme sürecinin ardından 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ile yürütülen toplu iş sözleşmesinde parasal konularda anlaşmaya varılamamıştır.

11.00'de basın açıklaması