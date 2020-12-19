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    İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor

    Sokağa çıkma kısıtlaması ile Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim. İstanbul Çanakkale yolu ise en sakin günlerini geçiriyor.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 18:55
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    İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor

    Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra dünyanın başına bela olan koronavirüs salgınını durdurmak için ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor.

    Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte şehirler en ıssız günlerini yaşıyor.

    SOKAKLARDA ÇIT ÇIKMIYOR

    Kısıtlama nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.

    Daha önce yoğun olarak kullanılan İstanbul-Çanakkale yolu da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

    İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor #1

    İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor #2

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