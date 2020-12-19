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İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması ile Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim. İstanbul Çanakkale yolu ise en sakin günlerini geçiriyor.