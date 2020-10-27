İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İyi Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'la tarafsız bölge programına konuk olmuştu.

Özdağ, partisiyle ilgili ses getirecek açıklamalarda bulunmuş, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemişti.

ÜMİT ÖZDAĞ, BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Açıklamalarına devam eden Ümit Özdağ, "Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.’ Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kuruluna girdi, Sayın Genel Başkanı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan, bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu’dan bahsediyoruz. Kendisi yurtdışında FETÖ’nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz’dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı- İZLE

AKŞENER, 'MAHKEME KARAR VERECEK' DEMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasına ilişkin, "İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak" demişti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin üstüne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlaması sonrasında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhruiyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.