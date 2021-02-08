İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Enis Berberoğlu talebi

Savcılık, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararına uyulmasına yönünde mütalaa sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını talep etti.

Başsavcılık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne (AYM) Berberoğlu'nun durumuyla ilgili yazı gönderdi.

"KARARLAR BAĞLAYICI NİTELİKTE"

Berberoğlu'nun AYM'ye bireysel başvurusuna değinilen yazıda, "Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvuru neticesinde, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu 21/01/2021 tarihinde karara bağlamış ve oy birliği ile sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir." denildi.

"İNFAZ İŞLEMLERİ DURDURULSUN"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi'nin 21/01/2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur."