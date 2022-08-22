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    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; İstanbul dahil 15 ilde sağanak beklentisinin olduğu belirtildi.
    • 22.08.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:13
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    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel verilerini paylaştı.

    Son değerlendirmelerde, başta İstanbul olmak üzere 15 şehirde sağanak beklendiği belirtildi.

    7 günlük (22 Ağustos-28 Ağustos) tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde ,se mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

    Yağış beklentisi olan bölgeler

    Öte yandan; Kuzey ve iç kesimler ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi.

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #1

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

    İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

    İzmir: Az bulutlu ve açık 33

    Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

    Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 32

    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

    Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #2

    Önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri ise şöyle:

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #3

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #4

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #5

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #6

    İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış uyarısı #7


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